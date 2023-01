"La Lune du Bonheur": les bons vœux de Stéphane  Plaza, nu dans l'océan

Pour débuter l'année, l'agent immobilier le plus célèbre se met à nu ! C'est en effet une vidéo de lui dans son plus simple élément en train de nager, vu du ciel, qu'il a postée sur Instagram avec ses bons vœux pour la nouvelle année.

"La Lune du Bonheur sans perdre la bonne humeur, faites vos vœux et ils se réaliseront sans plus tarder", écrit-il d'abord.

Il poursuit avec une bonne dose d'humour : "Je vous souhaite une Belle Année 2023 depuis l’océan. Le compte à rebours est lancé, le compteur affiche 365 jours pour réaliser ses souhaits et être heureux. Pour ma part, je ne lâche rien, je continue ma quête de la baleine pour pouvoir nager avec elle. J’essaie de l’attirer par tous les moyens jusqu’à me mettre nu et pour le moment que nenni ! J’espère que les poissons ne vont pas mordre à l’hameçon".

L'animateur de, entre autres, Maison à vendre ou Chasseurs d'appart, délivre ensuite un joli message de bienveillance à ses abonnés.

"Vivre avec ses bêtises, c’est vivre en gardant son âme d’enfant, en oubliant d’être adulte, coincé dans un carcan… Prenez soin de vous, et de vos proches, n’ayez pas peur d’oser dire pardon ou je t’aime, ce sont des mots magiques qui peuvent réparer des cœurs. Apprenez à n’offenser personne, car des âmes peuvent être aussi fragiles que des akènes de pissenlits. Et surtout si l’on pouvait arrêter tous types de jugements hâtifs, alors on pourrait 'vivre dans le meilleur des mondes possibles'".