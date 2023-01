Kate et Meghan: laquelle a déboursé le plus d'argent pour ses tenues en 2022 ?

Récemment, le Daily Mail s'est lancé dans un calcul comparatif des dépenses faites pour des tenues entre Kate Middleton et Meghan Markle. Souvent très en valeur grâce à des habits raffinés, les montants évoqués sont impressionnants.

Et la grande gagnante de la personnalité royale britannique ayant déboursé le plus en tenues est… Kate Middleton. D'après le Daily Mail, la princesse de Galles aurait porté des tenues d'une valeur totale s'approchant des 200.000 euros.

C'est pour la première du film "Top Gun: Maverick" que la princesse aurait porté sa tenue la plus chère, une robe signée Roland Mouret estimée à 2.260 euros. Néanmoins, elle n'hésite pas non plus à recycler ses tenues ou même se rendre dans des magasins grand public.

Pour ce qui est de Meghan, elle aurait dépensé près de 89.119 euros pour ses tenues, toujours selon le Daily Mail. Un montant bien loin de celle de la princesse de Galles.