Voici le nouveau titre le plus écouté de tous les temps sur Spotify

Sorti en 2019, le titre "Blinding Lights" du chanteur The Weeknd est devenu le morceau le plus écouté sur la plateforme Spotify avec plus de 3.3 milliards d'écoutes.

"Bonne année à Blinding Lights, le single le plus écouté de tous les temps" s'est réjoui le chanteur sur son compte Instagram. Avec 3.3 milliards d'écoutes, son morceau a pulvérisé tous les records sur la plateforme. L'autre seul titre à également avoir atteint les 3 milliards d'écoutes est le hit d'Ed Sheeran "Shape Of You". Il détenait alors le record jusqu'à présent, avant de se faire dépasser par le chanteur canadien.