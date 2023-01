"C'est une période passionnante": le zoo de Londres procède à son inventaire annuel, avec de nouveaux animaux

Les gardiens du zoo de Londres sont de sortie, munis de blocs-notes et de calculatrices, pour compter tous les animaux lors de l'inventaire annuel du zoo.

S'occupant de plus de 300 espèces différentes, les gardiens font face à une tâche intimidante. L'année 2022 a vu l'arrivée de nombreux nouveaux animaux, y compris un gorille des plaines occidentales nommé Kiburi et deux petits tigres de Sumatra nommés Zac et Crispin. Dix poussins de manchots de Humboldt ont éclos l'année dernière, tandis que les chèvres Chestnut, Buttons et Truffle ont rejoint le troupeau en juin. Au total, il y a plus de 14 000 animaux à compter.

"Aujourd'hui, c'est l'inventaire annuel. C'est le jour, ou en fait le début, d'une semaine pendant laquelle les gardiens vont effectuer l'inventaire sur l'ensemble du site, et s'assurer que nous avons des données précises pour chaque animal du zoo". "Il est très important que nous tenions un registre précis de tous les animaux que nous avons ici au zoo. Nous les enregistrons dans un système appelé ZIMS (Zoological Information Management System) et nous les partageons avec tous les zoos avec lesquels nous coopérons dans le monde entier. Et c'est une partie très importante de la gestion de nos programmes de reproduction en captivité".

Un travail qui s'avère long mais qui permet à l'équipe du Zoo d'être au plus proche des nombreux animaux.