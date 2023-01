Jamel Debbouze: l'humoriste hué avant de donner un spectacle à Marrakech

Jeudi dernier, avait lieu le spectacle "Stars in the place" qui se tenait à Marrakech avec comme invité de prestige l'humoriste et acteur Jamel Debbouze. Avant de rentrer sur scène, il a été copieusement sifflé par le public. La raison ? Certains Marocains lui en veulent de ne pas avoir soutenu le Maroc pendant le dernier Mondial.

C'est une entrée que Jamel Debbouze ne risque pas d'oublier. En arrivant sur la scène du spectacle "Stars in the place", l'humoriste s'est fait siffler par une partie du public présent. Ceux-ci reprochent au comédien de ne pas avoir soutenu le Maroc lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Jamel Debbouze avait en effet confié au micro de Bein Sports, avant les quarts de finale, "Je ne saurais pas comment vivre ce moment entre la France et le Maroc, ça serait comme si ma mère jouait contre mon père. C'est impossible, c'est un dilemme très, très compliqué". Une entrée mémorable, mais dans le mauvais sens du terme pour l'humoriste.