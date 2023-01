HORS DE LUI, Bad Bunny jette le téléphone d'une fan dans l'eau (vidéo)

Une vidéo postée sur Twitter lundi montre Bad Bunny accosté par la femme en République Dominicaine alors qu'elle tente de prendre un selfie avec lui sur son appareil cellulaire. Visiblement irrité par sa présence, le musicien lui arrache le téléphone des mains et le jette dans un plan d'eau à proximité.

Bad Bunny est revenu sur son geste dans un tweet. Le rappeur de 28 ans refuse de s'excuser d'avoir jeté le téléphone de la fan, affirmant qu'elle a eu ce qu'elle méritait pour son "manque de respect".

"La personne qui vient vers moi pour me dire bonjour, pour me dire quelque chose, ou simplement pour me rencontrer, recevra toujours mon attention et mon respect", a-t-il écrit. "Ceux qui viennent me mettre un putain de téléphone dans la figure, je le considérerai pour ce que c'est, un manque de respect, et je le traiterai de la même manière."

Les fans sont restés divisés, certains disant que le chanteur est allé trop loin avec son comportement de lancer de téléphone. "Je comprends qu'il ait besoin de son espace personnel mais il ne peut pas être là à essayer de vivre une vie normale alors qu'il est une grande célébrité", a écrit un fan. "Les gens vont s'en prendre à lui".

"Wow ! Lui ou ses représentants feraient mieux de lui acheter un autre téléphone", a déclaré une autre personne. "Peu importe ce qu'elle lui a dit, il n'a pas le droit de jeter son téléphone".

"Il ne peut pas simplement endommager la propriété des gens. Il aurait pu simplement s'éloigner d'elle ou appeler la sécurité. Il commence à perdre le contact avec la réalité", s'emporte une troisième personne. D'autres personnes ont défendu le chanteur, affirmant qu'il était "fatigué" et qu'il avait "besoin d'une pause".

Bad Bunny a récemment déclaré à Billboard qu'il prendra un peu de repos bien nécessaire dans la nouvelle année après son énorme "World's Hottest Tour" en 2022.