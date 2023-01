Inès Reg: "Laissez mon ventre tranquille"

Il y a quelques jours, Inès Reg s'est adressée à ses fans dans sa story Instagram afin de les prévenir qu'une grande annonce sera faite le 8 janvier. "Je fais une insomnie parce que j’ai un secret. Je ne pourrai vous en parler que le 8 janvier 2023. C’est gigantesque comme secret. Du coup, mon cœur palpite trop, il veut pas me laisser dormir", a écrit la star.



Il n'en fallait pas plus pour que ses millions d'abonnés tentent de deviner la nouvelle que l'humoriste souhaite garder secrète encore quelques jours. Plusieurs fans ont pensé que la femme de 30 ans était enceinte. Mais cette dernière a rapidement démenti.



"Je ne suis pas enceinte, retirez-vous tout de suite cette idée de la tête. C’est un secret et une bonne nouvelle incroyable qui nous concernent, vous et moi", a précisé celle qui a dit oui à son compagnon Kevin Debonne en 2018. "P.S: laissez ma zézette et mon ventre tranquilles", a ajouté l'humoriste.