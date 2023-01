Jennifer Lopez partage des photos INÉDITES de sa robe de mariée

Pour le Nouvel An, Jennifer Lopez s'est remémorée une année 2022 pleine de style. La star de 53 ans a partagé un aperçu de "l'une des meilleures années jusqu'à présent" sur Instagram le soir du Réveillon, et parmi les photos et vidéos inédites de son Reel figuraient quelques clichés de la robe de réception qu'elle portait lors de son mariage en août avec Ben Affleck.



La chanteuse de "I'm real" a également montré quelques moments dans les coulisses des essayages de sa robe de mariée, notamment une photo d'elle passant en revue les croquis en mai et une autre pendant qu'elle essayait le look à volants qu'elle a porté pour descendre l'allée en août.



Bien sûr, des souvenirs du mariage des Affleck à Las Vegas en juillet ont également été présentés, la star montrant sa robe Zuhair Murad en dentelle, au décolleté, sur des photos inédites incluses dans le Reel.



Sur l'une des photos, les jeunes mariés posent sur le toit d'une voiture en se tenant la main, tandis que sur une autre, J.Lo montre un meilleur aperçu de sa robe en dentelle sexy.



Pour rappel, c'est en août que Jennifer Lopez et Ben Affleck ont célébré leur mariage, pour la deuxième fois en un peu plus d'un mois, dans la somptueuse demeure de la star de "Will Hunting", 18 ans après la fin de leur première relation. Les stars s'étaient déjà mariées à la mi-juillet à Las Vegas, mais ont décidé d'officialiser leur union pour la deuxième fois, entourées de leurs proches sur le domaine de 35 hectares de Ben Affleck dans l'Etat de Géorgie.



Parmi les célébrités présentes lors des festivités, selon le magazine People: Matt Damon, ami de longue date d'Affleck, et le réalisateur Kevin Smith.



Les invités étaient tout de blanc vêtus et J.Lo portait une robe Ralph Lauren fabriquée en Italie.

Jennifer Lopez et Ben Affleck s'étaient rencontrés en 2002 sur le tournage de "Gigli", largement considéré comme un navet, et la relation entre ces deux grands noms d'Hollywood avait été suivie de très près par les paparazzis.

Leur mariage, prévu à l'époque pour 2003, avait été repoussé, avant qu'ils n'annoncent leur séparation en 2004.