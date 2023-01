Léa de la Star Academy confie être tombée sous le charme d’un spectateur en plein prime: "Viens, on se marie"

Quelques semaines après la fin de l'aventure Star Academy, Léa Haddad a accordé une longue interview à l'influenceuse Mayadorable. La chanteuse a confié lors de cet entretien diffusé sur Youtube qu'elle avait eu un coup de coeur pour un spectateur du public lors d'un prime.



"En fait, j’ai regardé dans le public. Quand tu regardes le public, tu vois la foule. Je vois un mec, il me regarde en mode fan de Léa de la Star Ac’. Je me dis ‘putain, c’est ouf, il me regarde en mode fan, alors que moi, je le regarde en mode "il est trop beau, mais viens on se marie quoi"", raconte la femme de 24 ans.



Léa ignore qui est ce bel inconnu qui a marqué son esprit ce soir-là. "Je me rappelle de sa tête et le pauvre, il n'est même pas au courant. Je ne connais même pas son prénom".



Retrouvez l'extrait à la 15e minute: