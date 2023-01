"J'ai été condamné": la folle anecdote de Benjamin Castaldi durant un de ses mariages (vidéo)

Célèbre fils de l'acteur Jean-Pierre Castaldi, Benjamin est aujourd'hui chroniqueur pour l'émission "Touche pas à mon poste" présentée par Cyril Hanouna. Dans l'émission diffusée hier soir, le chroniqueur a expliqué comment il a été condamné pour avoir détruit l'appareil photo d'un paparazzi présent à son mariage il y a plusieurs années.

Personnage excentrique du paysage télévisuel français, Benjamin Castaldi a une fois de plus donné une anecdote surprenante sur sa vie passée. Lors d'un de ses mariages, il explique avoir invité un nombre important de personnes pour lesquelles les appareils photo et téléphones avaient été retirés.

Sauf que, durant le repas, un élément va l'intriguer. Deux personnes, qu'il ne connaissait pas, avaient réussi à s'installer à l'une des tables. "Les deux mecs avaient réussi à incruster la soirée avec des appareils pour prendre des photos". Directement, Benjamin Castaldi et son équipe de sécurité décident de mettre ces personnes dehors.

Une fois à l'extérieur, il raconte :"J'ai pris les appareils photo que j'ai copieusement écrasés et broyés". Seulement, il a appris par la suite que ce geste n'était pas légal. "Le plus ennuyant, c'est que ce que j'ai fait est totalement interdit par la loi. (…) Donc ils ont porté plainte contre moi et j'ai été condamné" explique-t-il.

Pas sûr qu'il refasse un tel geste à l'avenir.

La vidéo ci-dessous :