"Je me cherchais un petit peu": Nabilla revient sur ses débuts à la télévision (vidéo)

Invitée de l'émission "C à vous" d'hier soir, l'ancienne candidate de téléréalité s'est exprimée à propos de ses débuts à la télévision. Elle reproche notamment les commentaires souvent déplacés et blessants qu'elle a pu recevoir sur certains plateaux.

C'était en 2013 que Nabilla Benattia faisait le tour des réseaux sociaux avec son désormais culte "Allô ! Non mais allô quoi ! T'es une fille et t'as pas de shampoing ?", prononcé dans l'émission "Les Anges de la téléréalité". Depuis, Nabilla est devenue maman et s'est diversifiée dans plusieurs domaines tels que le mannequinat, le stylisme et est également devenue une femme d'affaires.

Invitée de l'émission "C à vous" de ce mercredi 4 janvier 2023, la jeune femme est revenue sur ses débuts médiatiques. Dans une séquence qui lui est montrée où elle fait ses premiers plateaux de télévision, elle a tenu à réagir à propos de la femme qu'elle était à ce moment-là et aux insultes qu'elle subissait.

"Je trouve qu'à l'époque, c'était assez violent étant donné que j'avais 19 ans, je n'avais peut-être pas la mode dans la peau, je me cherchais un petit peu (…) mais surtout se faire insulter par des hommes, je trouve que c'est encore plus violent". "Heureusement que l'époque a évolué, parce que ce sont des choses qui sont, pour moi, assez graves" conclut-elle.

Une époque loin derrière elle désormais.

La séquence ci-dessous :