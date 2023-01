Adelina et Benjamin du "Meilleur pâtissier" racontent leur histoire d'amour (vidéo)

Les deux candidats se sont mis en couple lors du tournage de la onzième saison du « Meilleur pâtissier », comme ils le racontent dans la vidéo qu’ils ont postée hier.

Ils n’ont peut-être pas gagné le trophée du Meilleur pâtissier, mais ils sont repartis bras dessus, bras dessous. C’est sûrement l’une des plus belles surprises de cette saison : le coup de foudre de Benjamin et Adelina. Ce n’était pourtant pas gagné d’avance. "La première fois que je l'ai vu, je me suis dit qu'il était plutôt mignon, mais ça s'est arrêté là", assure la candidate belge à nos confrères de Ciné Télé Revue.

C’est lors de la cinquième saison que les sentiments ont commencé à naître chez les deux candidats. "Cette semaine-là, j'avais le tablier bleu...Et ça n'allait pas du tout. J'avais terminé la dernière épreuve en larmes et Benjamin était tout de suite venu me réconforter. Le rapprochement s'est fait à ce moment-là, mais notre relation a vraiment démarré à la fin de l'épisode d'Halloween, lors d'une sortie bowling avec les autres pâtissiers. Certains se doutaient déjà de quelque chose", explique Adelina dans la vidéo YouTube qu’ils ont postée.

Le couple est maintenant libre de vivre son histoire librement, au grand jour. Benjamin et Adelina ont même commercialisé leurs propres box de pâtisseries. Ce n’est que le début d’une belle aventure…