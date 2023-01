Congrès américain : les Démocrates se moquent de la situation avec du pop-corn

Près d’une semaine de vote et toujours aucun « speaker » n’a été élu, une situation ridicule qu’ont essayé de dénoncer certains élus. Une première depuis 99 ans.

Six journées de vote… Et toujours rien. La Chambre des représentants américaine est bloquée depuis plusieurs jours à cause de dissensions internes. Le favori, Kevin McCarthy, un républicain, n’a pas réussi à se faire élire dans le but de remplacer Nancy Pelosi.

1923, voici la dernière fois que les élus de la Chambre ont eu besoin de plus d’un vote pour élire un président. Cette situation problématique, mais surtout absurde, pousse certains démocrates à se moquer gentiment de leurs adversaires… Avec du pop-corn. En effet, les élus étaient nombreux à apporter cette friandise avec eux, ce 3 janvier, afin de dénoncer cette situation de plus en plus ridicule.