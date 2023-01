"J'imagine que je ressemble plus à Will que je le pensais": l'acteur Noah Schnapp de la série "Stranger Things" fait son coming out sur TikTok

L'interprète de Will Byers de la série "Stranger Things", Noah Schnapp, a récemment annoncé via TikTok est gay. Chose étonnante, son personnage dans la série est amoureux de son meilleur ami, chose que n'a pas manqué de souligner l'acteur. "Je ressemble plus à Will que je le pensais" a déclaré l'acteur.

C'est une libération pour Noah Schnapp. L'acteur a récemment déclaré à ces fans et à ses amis son homosexualité via une vidéo TikTok. Alors que ses fans l'apprennent, les amis de l'acteur, eux, le savaient déjà. "Quand j'ai finalement dit à mes amis et à ma famille que j'étais gay après avoir eu peur dans le placard pendant 18 ans, tout ce qu'ils ont dit, c'est : 'on sait'" explique l'acteur dans sa vidéo. Dans la série, son personnage a souvent été interrogé sur sa sexualité. Lorsqu'on lui posait la question sur ce sujet, Noah Schnapp faisait en sorte de ne pas répondre. Un beau témoignage de l'acteur qui semble visiblement très heureux de pouvoir annoncer la nouvelle à ses fans et amis.