Emilia Clarke à propos des scènes de sexe dans Game of Thrones: "J'étais terrifiée"

23 ans. C'est l'âge qu'a Emilia Clarke quand elle accepte le rôle de Daenerys Targaryen. Une belle vitrine pour une jeune comédienne tout juste sortie de l'école. Seul bémol: l'actrice ne savait pas qu'elle allait apparaître nue à l'écran. Près de quatre ans après la fin de Game of Thrones, la mère des dragons confie au Daily Mail qu'elle était en larmes avant chaque scène de sexe: "J'étais terrifiée, je n'avais jamais été sur un plateau de tournage auparavant et soudain, j'ai dû me déshabiller devant tous ces gens."

Celle qui a aujourd'hui 36 ans se sentait perdue: "Je ne savais pas ce que j’étais censée faire, ce qu’on attendait de moi, ce qu’ils voulaient, ni même ce que moi je voulais." Professionnelle et inexpérimentée, elle décide de tourner les scènes sans broncher. "Indépendamment du fait qu’il y ait de la nudité ou non, j’ai passé la première saison à penser que je n’étais pas digne d’exiger quoi que ce soit. Si c'est dans le scénario, c'est que c'est nécessaire."

Jason Momoa, gentleman

Dans les premiers épisodes de la série, Emilia Clarke doit tourner plusieurs passages osés avec Jason Momoa, alias Khal Drogo, son mari à l'écran. Dans une des scènes les plus marquantes de la saison 1, son personnage viole la jeune mariée lors de leur nuit de noces. Une séquence difficile à tourner pour les deux acteurs: "Il pleurait plus que moi. Ce n’est que maintenant que je me rends compte de la chance que j’ai eue, parce que ça aurait pu prendre beaucoup, beaucoup de chemins différents."

Elle remercie son partenaire de lui avoir facilité le tournage autant qu'il pouvait: "Il était toujours en train de dire: ‘Est-ce qu’on peut lui trouver un p***** de peignoir? Elle grelotte!’ Il était si gentil et attentionné et se souciait de moi en tant qu’être humain." Quel gentleman cet Aquaman!