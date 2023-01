Hugh Jackman supplie l'Académie des Oscars de ne pas nommer Ryan Reynolds: "Ça rendrait ma vie insupportable"

Alors que le monde entier pensait que Wolverine n'avait peur de rien, Hugh Jackman a avoué son pire cauchemar pour 2023: que Ryan Reynolds obtienne une nomination aux Oscars pour la chanson du film Spirited.

Farceur notoire, Hugh Jackman a posté une vidéo sur Twitter dans laquelle il supplie l'Académie des arts et des sciences du cinéma de ne pas "valider" la nomination de l'interprète de Deadpool: "Salut tout le monde. Nous sommes en 2023 et je voulais vraiment envoyer un message positif en début d'année mais les récents événements ont rendu cela impossible." L'acteur craint que son ami ne prenne encore plus la grosse tête. Plein de second degré, il continue: "J'ai adoré le film, toute la famille l'a regardé et la chanson est géniale, mais la nomination de Ryan Reynolds rendrait cette année insupportable. Je dois passer un an avec lui sur les tournages. Croyez-moi, ce serait impossible."

Les deux acteurs sont des amis de longue date et s'amusent fréquemment à se moquer l'un de l'autre sur les réseaux sociaux. Parmi les facéties les plus mémorables, une fête de Noël à laquelle Ryan Reynolds était le seul invité en pull de Noël… La faute à Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal.

On devine facilement que les véritables intentions de l'acteur de 54 ans sont bien plus honorables. Avec cette vidéo, il offre de la visibilité à la chanson et aide ses amis au moment où le vote pour les nominations commence. En outre, l'acteur enfreindrait les règles de la campagne de l'Académie s'il disait aux électeurs de ne pas voter pour un film.

Reste à voir si le coup de pub a fonctionné le 24 janvier prochain. Date à laquelle l'Académie dévoilera les nominations.