JoeyStarr raconte le jour où il a retrouvé sa mère qu'il croyait morte: "Une femme est en larmes"

Samedi 7 janvier, JoeyStarr était invité dans l'émission "Il n'y pas qu'une vie dans la vie" sur Europe 1. Le rappeur et comédien était présent pour faire la promotion de son nouveau livre de cuisine, relate Closer. Lors de cet entretien, l'artiste de 55 ans est revenu sur son enfance difficile. JoeyStarr, qui a grandi en Seine-Saint-Denis, a vécu la séparation de ses parents. Sa mère a quitté le foyer familiale lorsqu'il avait 5 ans. Exclue du foyer, elle avait tenté de revenir mais avait été violemment battue par son ex-compagnon.



Le père de JoeyStarr lui a annoncé qu'elle était morte. "Ça n'a été dit qu'une fois, et bam ! Il (NDLR: son père) avait l'habitude de ne dire les choses qu'une fois", a-t-il précisé.



JoeyStarr s'est construit sans sa mère et sous la violence de son père. C'est à l'âge de 18 ans, juste avant de monter sur scène, que le rappeur a appris que sa mère était en vie. Dans les coulisses, une personne lui a dit ces mots: "Une femme est en larmes, elle prétend être votre mère".



L'artiste devenu père de famille à son tour ne comprend pas comment son géniteur a pu lui mentir sur la mort de sa mère. "Comment on peut vivre avec ça sur les épaules ? Avoir menti à un gosse ?".



JoeyStarr a retrouvé sa mère mais il confie que "on ne se réinvente pas sur ce genre de chose en fait. J'ai retrouvé ma mère, mais je me rends compte que je ne sais pas ce que c'est. C'est compliqué, parce que ma mère est quand même un vrai personnage, même à 55 ans, elle me parle comme si j'en avais 16 !".