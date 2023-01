Mais où est Kanye West? Le rappeur est introuvable depuis des semaines

De folles rumeurs circulent selon lesquelles l'artiste désormais connu sous le nom de Ye aurait "disparu", alors que son ancien directeur commercial tente de lui signifier une poursuite de 4,5 millions de dollars, rapporte le US Sun.



Thomas St. John, qui poursuit le rappeur et sa société Yeezy pour de prétendus honoraires impayés, a déclaré à un tribunal qu'il n'a pas pu trouver une adresse correcte pour Ye.



Les rumeurs sur l'endroit où se trouve le magnat de 45 ans ont commencé à se répandre après un tweet envoyé par Daily Loud, qui a écrit : "Kanye West aurait disparu depuis des semaines selon son ancien directeur commercial."



Selon les documents obtenus par le média, St. John a demandé le 19 décembre une prolongation jusqu'à la fin mars pour signifier la poursuite.



L'ancien directeur commercial n'aurait pas non plus réussi à joindre l'équipe juridique de Ye.



"Nous avons été informés de l'existence d'un nouveau cabinet d'avocats pour les défendeurs, mais pas d'un point de contact spécifique", peut-on lire dans le dossier judiciaire cité par l'US Sun.



"Nous avons par la suite appris dans les nouvelles que le cabinet d'avocats identifié comme nouveau conseil n'était pas affilié aux défendeurs. En conséquence, nous n'avons pas été en mesure de servir les défendeurs par l'intermédiaire de leur avocat", indique le document.



"De manière générale, nous avons eu des difficultés à confirmer la meilleure adresse actuelle de Kanye West", poursuit le document.



"Pour M. West, malgré nos efforts diligents, nous n'avons pas été en mesure de vérifier son adresse résidentielle actuelle, et par conséquent, nous n'avons pas encore tenté de le signifier personnellement. Au lieu de cela, nous avons tenté de le signifier par courrier à plusieurs adresses possibles", ajoute le document, selon le média.



St. John a essayé sans succès de joindre le rappeur dans ses domiciles californiens de Hidden Hills, Malibu et Calabasas, rapporte le US Sun, citant les documents.



"Nous continuerons à faire des tentatives", y compris en engageant des "agences appropriées" pour aider à traquer l'artiste insaisissable.



Ye a été vu pour la dernière fois en public le 18 décembre, lorsqu'il a été surpris en train d'emmener deux de ses enfants à l'église, selon l'US Sun.