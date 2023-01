"Je me faisais appeler Michaël": Joyce Jonathan raconte son enfance empreinte de doutes

Fille ou garçon? La jeune Joyce Jonathan a eu du mal à faire un choix. Invitée de l'émission "Un dimanche à la campagne" ce 8 janvier, la chanteuse raconte sa scolarité "en mode gangster".

"J'ai toujours été sujette à la culpabilité." Si Joyce Jonathan a joué les petits mecs pendant plusieurs années, c'est pour faire plaisir à sa maman. Au micro de Frédéric Lopez, elle témoigne: "J'ai deux grandes sœurs et j'ai compris à travers des discussions avec ma maman qu'elle aurait voulu un garçon comme troisième enfant. Donc je me suis transformée en garçon pendant des années." Pour ce faire, la benjamine de la famille exigeait des cheveux courts et ne daignait porter que des jeans. "J'étais insupportable dans ma manière de m'habiller."

Un garçon, mais pas n'importe quel garçon. Celui qui se faisait appeler Michaël était "en mode racaille". L'interprète de Je ne sais pas, d'apparence pourtant très sage explique avoir été la terreur des professeurs à l'école: "Quand j'arrivais en classe et que les filles et les garçons étaient séparés, j'allais du côté des garçons donc la maîtresse était exaspérée. J'avais énormément de mots dans mon carnet."

Michaël redevient Joyce

Une version masculine alternative qui aura duré près de 4 ans. C'est lors d'une "conversation très solennelle" avec sa maman que Joyce lui a expliqué les raisons de sa transformation. "Un jour, elle me prend sur ses genoux et me demande des explications", se souvient l'artiste. Une question qui a poussé l'enfant à se livrer sur le sentiment de culpabilité qui la tenaillait. Rassurée quand sa maman lui dit qu'elle l'aime telle qu'elle est, la chanteuse explique avoir "reswitché en fille": "Je ne m’en souviens plus très bien, mais je suis allée chercher des barrettes et je lui ai demandé de me les mettre."

Des souvenirs émouvants pour celle qui est aujourd'hui maman d'une petite Ghjulia.