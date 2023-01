"C'est un grand vide": Jean-Luc Reichann très ému au moment de parler de sa maman récemment décédée (vidéo)

Invité de l'émission "Quelle époque", le présentateur des "12 coups de midi", Jean-Luc Reichmann, s'est exprimé sur le récent décès de sa maman. Extrêmement proche d'elle, l'animateur était très ému au moment d'en parler.

Faisant partie des animateurs préférés des Français, Jean-Luc Reichmann était un des invités de Léa Salamé dans l'émission "Quelle époque !". Le présentateur s'est notamment exprimé à propos de sa famille, dont sa sœur et sa maman.



Récemment décédée, cette dernière occupait une très grande place dans la vie de l'animateur. "C'est un grand vide parce que j'avais ma maman deux, trois, quatre par jour au téléphone. Son rire m'embarquait le matin quand j'allais sur le plateau" explique-t-il avec une vive émotion.



Sa maman ayant succombé à une maladie, Jean-Luc Reichmann a tenu à souligner le très grand travail réalisé par le personnel soignant dans les hôpitaux. "Il y a eu la maladie et ça s'est mal terminé. (…) Les gens dans les hôpitaux font du travail extraordinaire, que cela soit n'importe quand et n'importe où".



Une séquence riche en émotion qui n'a pas manqué de toucher les autres invités présents.



La vidéo ci-dessous :