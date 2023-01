L'hymne 2023 des Enfoirés dévoilé: "Encore une très belle chanson"

Quelques jours avant la première du spectacle annuel organisée à Lyon, la troupe des Enfoirés dévoile son nouvel hymne co-écrit par Amir.

"Qu'est-ce qu'on attend pour la faire, notre révolution? Pourvu qu'on s'aime. Et qu'on le sème. Pour que les rêves deviennent révolution", le ton est donné dans le refrain de "Rêvons". Le single vient d'être dévoilé au public et semble faire l'unanimité. "Encore une très belle chanson", "Un beau message", "Bravo les gars",… Les commentaires sont dithyrambiques.

Après Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel ou encore Soprano, c'est Amir qui a prêté sa plume à l'hymne 2023. Il a travaillé en collaboration avec les musiciens Nazim et Nyadjiko pour l'écriture mais ne chante pas. Sur le morceau, on peut entendre les voix d'autres membres de la troupe comme Garou, Jennifer et Patrick Bruel.

Après des éditions 2020 et 2021 à huit-clos, les Enfoirés vont retrouver leur public le 12 janvier prochain à Lyon.