"Vous pouvez le faire": quand Kate Winslet encourage une jeune journaliste lors de sa première interview (vidéo)

C'est une interview que cette jeune journaliste n'oubliera probablement jamais. Ayant la chance de poser des questions à Kate Winslet sur le film "Avatar 2" dans lequel elle joue, la jeune journaliste explique que c'est sa première interview. En apprenant cela, Kate Winslet à encourager la jeune fille en lui disant qu'elle fera une grande carrière.

Faisant actuellement la promotion du film "Avatar 2", Kate Winslet a réalisé un entretien avec une jeune journaliste dont c'était la toute première interview. Évidemment très nerveuse, la jeune Martha explique que c'est sa première interview.

Chose à quoi l'actrice répond "(…) quand nous ferons cette interview, ce sera la plus incroyable jamais réalisée. Et savez-vous pourquoi ? Parce que nous avons décidé qu'elle le serait". Kate Winslet poursuit ensuite en expliquant "Et tu peux me demander tout ce que tu veux, tu n'as pas à avoir peur, tout va être génial".

Un geste de très grande classe de l'actrice envers cette jeune journaliste. La vidéo a massivement tourné vers les réseaux et les internautes n'ont pas manqué de souligner la beauté de ce geste.

L'extrait ci-dessous :