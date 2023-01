C'est un artiste belge qui détient le record de nominations aux Victoires de la musique cette année

Notre Stromae national, cité dans quatre catégories, domine les nominations aux 38ème Victoires de la musique, dévoilées lundi en vue de la cérémonie des récompenses musicales françaises le 10 février à la Seine Musicale près de Paris.

L'interprète de Formidable a fait son grand retour après une pause imposée par un burn-out. Il est en lice pour être l'artiste masculin de l'année, pour le meilleur album avec Multitude, pour la meilleure chanson avec L'enfer et enfin pour le trophée de la création audiovisuelle avec le clip Fils de joie. En promo pour un nouvel album après la consécration, le Belge avait créé l'événement en interprétant L'Enfer au JT de TF1, son morceau choc sur la dépression et les pensées suicidaires.

Il devance le Français Orelsan, avec trois nominations, et une autre Belge, Angèle, avec trois nominations également. Le plat pays sera bien représenté le 10 février, puisque Pierre de Maere, autre artiste du terroir, s'avance avec deux nominations, tandis que Mentissa, également Belge, est citée une fois.

Stromae ne sera pas dépaysé le 10 février, puisque l'année dernière, il officiait comme maître de cérémonie des 37e Victoires. En 2022, les Victoires de la musique avaient consacré Orelsan et Clara Luciani. Le rappeur français avait signé un triplé dans les catégories artiste masculin, meilleure chanson avec L'odeur de l'essence et création audiovisuelle pour son documentaire Montre jamais ça à personne. La chanteuse, elle, avait réalisé un doublé avec le trophée d'artiste féminine et le prix de l'album de l'année avec Cœur.