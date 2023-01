Le tacle de Carla Bruni à Meghan Markle qui divise: "Ce n'est pas digne de vous!"

Avec la sortie de Spare, l'ouvrage qui fait trembler la couronne britannique, les Sussex sont sur toutes les lèvres. Tantôt victimes, tantôt manipulateurs, chacun y va de son petit commentaire. Carla Bruni ne fait pas exception. Ce lundi, sur son compte Instagram, l'épouse de Nicolas Sarkozy a publié un photomontage du prince Harry au bras de… Yoko Ono avec comme légende "All you need is love". On l'aura compris, la chanteuse a choisi son camp.

Meghan Markle comparée à Yoko Ono, celle qui pour l'opinion publique, a joué un rôle majeur dans la séparation des Beatles, le talon d'Achille d'un homme puissant. Un raccourci qui a fait réagir la toile. Et si certains internautes ont apprécié la "blague", beaucoup sont ceux qui n'adhèrent pas. "Je t'adore mais ne fais pas ça", "Ce n'est pas digne de vous" ou encore, "C'est hyper malpoli, je suis déçu que tu utilises les réseaux pour répandre la haine", peut-on lire dans les commentaires.

Un message surprenant de la part de l'ancienne Première dame qui n'a pas réagi à la polémique.