"Mais laissez-moi tranquille dans mon coin!": Loana pousse un couple de gueule contre ses "haters"

C’est assez rare pour être remarqué. L’ex-Lofteuse, souvent moquée sur les réseaux sociaux, a poussé un coup de gueule ce lundi 9 janvier sur son compte Instagram.

Loin de l’image de bimbo plastique qu’elle renvoyait il y a 20 ans, Loana est régulièrement la cible de critiques ouvertes sous ses propres publications.

Et celle qui ne relève pas souvent ces attaques en a visiblement sa claque. Dans un long post, elle s’insurge face à une photo d’elle de qualité probablement prise par un professionnel: "Pour tous les haters qui disent que je ressemble plus à rien maintenant! Qu’ils aillent attaquer tous ceux qui sont à Dubai avec des corps fabuleux mais trafiqués dans des maisons à des millions d’euros comme leurs comptes bancaires en faisant la promo de dentifrice", fustige-t-elle, tout en tempérant. "Je les respecte et leur souhaite la plus belle vie de famille au monde d’ailleurs Nabilla a toujours été adorable avec moi", note-elle. Puis elle demande: "Mais laissez-moi tranquille dans mon coin et être avec mes fans incroyables qui ont toujours été là pour moi.." Avant de conclure: "J’existe depuis plus de 20 ans et vous hormis être derrière un clavier et être HATERS ( beau métier de critiquer tout et n’importe quoi) vous êtes QUOI: DE LA MERDE!"

Soutenue

Un message que l’on sent plein d’agacement pour celle qui avait jusqu’ici gardé son calme. Parmi les commentaires, de nombreuses personnes soutiennent Loana et ont salué son courage. "Vous avez bien raison de vous défendre parce que certains abusent et sont emplis de méchanceté", concède l’une pendant que d’autres acquiescent: "Il n’y a pas que le physique dans la vie".