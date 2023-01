80ème cérémonie des Golden Globes: qui sont les grands gagnants de cette édition?

Les Golden Globes ont fait leur grand retour à la télévision mardi et ont notamment acclamé le réalisateur Steven Spielberg, bien présent dans la salle aux côtés de nombreux poids lourds d'Hollywood, malgré les scandales qui ont terni l'image de ces récompenses.

Les Golden Globes sont une des cérémonies les plus suivies du cinéma. Annonciatrices des Oscars, voici un aperçu des grands gagnants de cette 80ème édition:

Steven Spielberg a reçu le Golden Globe du meilleur réalisateur pour son très intime "The Fabelmans", qui a également remporté le prix du meilleur film dramatique. Largement inspiré de l'enfance de M. Spielberg, "The Fabelmans" met en scène un jeune juif américain qui rêve de faire des films dans les années 1960, pendant que ses parents voient leur couple se défaire inexorablement.

Sur scène, le réalisateur a expliqué n'avoir "jamais eu le courage d'affronter cette histoire frontalement".

Il a partagé la vedette avec la tragicomédie irlandaise "Les Banshees d'Inisherin". Le film, qui raconte la fin abrupte d'une amitié sur une île imaginaire dans les années 1920, a raflé trois Golden Globes, dont celui de meilleure comédie et meilleur acteur pour Colin Farrell.

Cate Blanchett, absente

Contrairement aux Oscars, les Golden Globes séparent leurs prix entre les films dramatiques et les comédies. Sacrée meilleure actrice pour son rôle de cheffe d'orchestre impitoyable dans "Tar", Cate Blanchett n'était pas présente pour recevoir son prix.

Austin Butler, lui, était ravi de monter sur scène pour accepter son rôle de meilleur acteur dans un film dramatique, après sa brillante incarnation de la légende du rock'n'roll Elvis Presley dans le biopic "Elvis". "Tu étais une icône et un rebelle, et je t'aime tellement", a déclaré l'acteur américain en s'adressant directement au chanteur décédé.

Michelle Yeoh a elle été élue meilleure actrice pour son interprétation d'une propriétaire de laverie plongée dans des univers parallèles dans "Everything Everywhere All At Once". Le film a également valu un prix de meilleur second rôle à l'acteur vietnamien Ke Huy Quan, qui y incarne son mari.

Pinocchio distingué

Guillermo Del Toro a reçu le Golden Globe du Meilleur film d'animation pour "Pinocchio", le prix de meilleure série dramatique a été décerné à "House of the Dragon" ou encore "The White Lotus" a été désignée comme la meilleure mini-série.