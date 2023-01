"Il n'y avait que des ados qui nous ressemblaient": le groupe français Hyphen Hyphen raconte l'origine de la bande noire sous les yeux

Invité du groupe RTL Info 13H, le groupe "Hyphen Hyphen" est venu parler de son troisième album appelé "C'est la vie", enregistré dans le célèbre studio ICP. L'occasion également d'expliquer l'origine des bandes noires sous leurs yeux, caractéristiques du groupe.

Ils sont trois, originaires de Nice et se connaissent depuis le lycée. Santa, Adam et Line forment le trio Hyphen Hyphen, un groupe de musique pop-rock électronique qui cartonne depuis plusieurs années. Reconnaissable entre mille, les trois membres arborent chacun deux traits noirs sous les yeux.

La guitariste, Line, explique l'origine de ces traits. "On faisait des tremplins qui sont des concours pour les groupes. Il n'y avait que des ados qui nous ressemblaient et Santa a paniqué. Elle a pris un indélébile et nous a fait ça sur le visage. Et puis, on ne s'en est jamais séparé". Néanmoins, ils tiennent à préciser : "Ce n'est plus de l'indélébile aujourd'hui".

Pour ce troisième album, le groupe explique également avoir eu la chance de travailler avec le producteur Glen Ballard, qui a déjà travaillé avec des artistes tels que Michael Jackson, Katy Perry ou encore Alanis Morissette. C'est après une de leur prestation que le producteur est venu les trouver. "Il a eu un gros coup de cœur sur le groupe" explique Adam.

Enfin, les trois membres n'ont pas hésité à dire tout le bien qu'ils pensent de notre pays. "La Belgique est notre maison de cœur. Dès qu'on peut, on vient".

Une belle déclaration d'amour pour notre pays.