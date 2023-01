Une petite fille trouve une dent de requin mégalodon sur une plage du Maryland: une espèce éteinte depuis 3,5 millions d'années

Le jour de Noël, Molly Sampson, 9 ans, s'est rendue à Calvert Beach, dans le Maryland. Elle a trouvé une dent appartenant à l'espèce de requin Otodus megalodon, aujourd'hui disparue, relate la BBC.



Le conservateur d'un musée marin local a déclaré qu'il s'agissait d'une "découverte unique en son genre". Le megalodon, qui signifie "grande dent" en grec ancien, a vécu dans toutes les mers du monde jusqu'à son extinction, il y a au moins 3,5 millions d'années.



Mesurant plus de 20 mètres de long, cette espèce était non seulement le plus grand requin du monde, mais aussi l'un des plus grands poissons ayant jamais existé.



La dent que Molly a trouvée mesure la taille de sa main, selon sa mère Alicia Sampson, qui a partagé la nouvelle de sa découverte sur Facebook.



Elle a écrit que ses filles, Molly et Natalie, voulaient "aller à la chasse aux dents de requin comme des professionnels" et avaient demandé des cuissardes isolantes comme cadeau de Noël.



Presque aussitôt après avoir reçu leurs cadeaux et terminé leurs petits-déjeuners le matin de Noël, elles se sont dirigées vers les rivages de Calvert Cliffs, à proximité, a-t-elle déclaré à CBS News.



"Elle m'a dit qu'elle pataugeait dans l'eau jusqu'aux genoux lorsqu'elle l'a vu et qu'elle a plongé pour le récupérer", a déclaré Alicia au sujet de la découverte de sa fille. "Elle a dit qu'elle avait les bras tout mouillés, mais que ça en valait vraiment la peine."



Son mari avait chassé les fossiles dans la région depuis son enfance. Elle a toujours voulu trouver une "Meg", mais pour une raison quelconque, elle l'a fait apparaître le matin de Noël", a déclaré Mme Sampson à CBS.



La famille a apporté la dent au Calvert Marine Museum, dont le département de paléontologie a confirmé l'identité du requin et a félicité la "future paléontologue" sur Facebook.



"Les gens ne doivent pas avoir l'impression que des dents comme celle-ci sont courantes le long de Calvert Cliffs", a déclaré Stephen Godfrey, le conservateur de paléontologie du musée.



"Et elle n'a pas eu à creuser dans les falaises pour trouver la dent, elle était dans l'eau".