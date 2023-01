"Je vais attraper ton bras": Lisa Marie Presley est apparue instable aux Golden Globes deux jours avant sa mort

Lisa Marie Presley est apparue instable en marchant sur le tapis rouge des Golden Globes 2023, deux jours seulement avant sa mort à la suite d'un arrêt cardiaque. Lors d'une interview accordée à Extra, la femme de 54 ans avait apparemment besoin de s'accrocher à Jerry Schilling, un ami de longue date de son défunt père, Elvis Presley – tout en étant interviewée par Billy Bush.

"Je vais attraper ton bras", a-t-elle dit à Schilling en enroulant son bras droit autour de lui.

Alors que la chanteuse a continué à féliciter Austin Butler pour une représentation aussi "parfaite" et "authentique" du roi du rock, les fans n'ont pas pu s'empêcher de remarquer que son discours semblait plus lent que d'habitude et qu'elle avait l'air un peu "frêle".

"Son chagrin est si évident", a commenté un utilisateur, notant que Lisa a eu du mal depuis que son fils Benjamin s'est suicidé en 2020.

"Regardez comment elle a attrapé le bras de Jerry, je pense qu'elle n'est pas bien ici, priant pour LMP", a ajouté un autre. Une troisième personne a noté qu'elle avait l'air "si frêle mais cohérente".

Une autre vidéo de cette nuit-là, qui a été publiée sur TikTok, a suscité la même réaction de la part des fans. Dans ce document, on pouvait voir Lisa Marie lutter pour descendre une série de marches malgré l'aide de Butler et Schilling.

Après son apparition à la cérémonie de remise des prix – où Butler a remporté le prix du meilleur acteur – la chanteuse a été transportée d'urgence à l'hôpital après avoir fait un arrêt cardiaque. Selon TMZ, elle a reçu un stimulateur cardiaque temporaire alors qu'elle était dans un coma provoqué.

Sa mère, Priscilla Presley, a été photographiée arrivant à l'hôpital de West Hills peu de temps après que les ambulanciers paramédicaux ont pratiqué la RCR et administré de l'épinéphrine à Lisa Marie.

Priscilla, 77 ans, a exhorté les fans à "l'intimité" et aux "prières", ajoutant: "Ma fille bien-aimée Lisa Marie a été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle reçoit désormais les meilleurs soins. Veuillez la garder, ainsi que notre famille, dans vos prières."

"Nous ressentons les prières du monde entier et demandons l'intimité en ce moment."

Malheureusement, quelques instants plus tard, elle a annoncé que sa fille était décédée. "C'est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle-fille Lisa Marie nous a laissée", a-t-elle déclaré dans un communiqué à l'Associated Press. "C'était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j'aie jamais connue."

Elle laisse dans le deuil sa fille Riley Keough, 33 ans, née de son union avec son ex-mari, Danny Keough, et ses jumelles, Harper et Finley, 14 ans, avec son quatrième ex-mari, Michael Lockwood.