L'affiche de l'album de Demi Lovato interdite au Royaume-Uni pour "offense" aux chrétiens

Un poster de Demi Lovato portant une tenue de style bondage et allongée sur un lit en forme de crucifix a été interdit pour avoir offensé les chrétiens. Le titre du nouvel album de la chanteuse faisait clairement allusion à un gros mot et, avec l'image, liait la sexualité à un symbole sacré, a estimé l'organisme britannique de surveillance de la publicité.



Polydor Records a déclaré qu'il s'agissait d'une illustration destinée à promouvoir l'album et qu'elle n'était pas offensante, relate la BBC.



L'affiche a fait l'objet de quatre plaintes. Elle a été retirée au bout de quatre jours.



L'Advertising Standards Authority (ASA) a déclaré avoir reçu des plaintes concernant "l'image de Mme Lovato ligotée dans une tenue de style bondage, allongée sur un matelas en forme de crucifix".



La chanteuse était "dans une position où ses jambes étaient attachées d'un côté, ce qui rappelait le Christ sur la croix", a ajouté l'ASA.



Avec le titre de l'album, qui est un jeu de mots sur un juron, l'ASA a estimé que l'affiche était "susceptible d'être perçue comme liant la sexualité au symbole sacré du crucifix et de la crucifixion".



Le huitième album de Demi Lovato, sorti en août 2022, documente son parcours compliqué à travers la dépendance à l'alcool et aux drogues, les problèmes de santé mentale, le traitement et le rétablissement.



La chanteuse n'est pas la première à susciter la controverse dans les milieux religieux. Le clip Like a Prayer de Madonna a été condamné par les organisations chrétiennes comme étant blasphématoire lors de sa sortie en 1989.



On y voyait la chanteuse danser autour de croix en feu et embrasser un Christ noir dans une église. En 1992, sa vidéo Erotica lui a valu d'être bannie du Vatican et de ne pouvoir être diffusée qu'au petit matin.



L'ASA a également reçu des plaintes selon lesquelles l'affiche de promotion de l'album de Demi Lovato était placée de manière irresponsable à un endroit où les enfants pouvaient la voir.



Elle a été apposée à six endroits à travers Londres avant d'être retirée le 23 août 2022. L'ASA a estimé qu'il était clair pour la plupart des lecteurs que le titre de l'album faisait allusion à un gros mot.



Polydor Records, une division de Universal Music Operations Ltd, a déclaré qu'avant la publication, elle avait vérifié auprès de l'agence Brotherhood Media que l'affiche pouvait être diffusée sur les sites proposés. L'agence a donné l'assurance que c'était le cas, et Polydor a procédé sur cette base, a-t-elle ajouté.



L'ASA a décidé que l'affiche ne devait plus apparaître sous la forme faisant l'objet de la plainte, à moins qu'elle ne soit ciblée de manière appropriée. Elle a demandé à Universal Music Operations Ltd de veiller à ce que ses publicités ne causent pas d'offense grave ou généralisée à l'avenir.