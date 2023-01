Pour Gwyneth Paltrow, avoir des enfants "ruine" la relation: "C'est vraiment dur"

Gwyneth Paltrow a invité Katy Perry lors du dernier épisode de son podcast "Goop" pour parler de tout ce qui concerne les relations et à quel point elles changent lorsque les enfants entrent en scène.



L'actrice de 50 ans pense qu'avoir des enfants peut faire ou défaire un mariage.



"C'est dur dans une relation. J'ai regardé en arrière sur l'ensemble des données des parents avec de jeunes enfants et c'est juste que ça ruine la relation", a déclaré Paltrow avec un rire. "C'est vraiment dur !"



Si Katy Perry a convenu que la dynamique change après avoir eu des enfants, elle a soutenu que tant que les couples sont sur la même page, ils peuvent traverser ces années difficiles.



"Je pense que si les deux personnes dans la relation sont prêtes à faire le travail, alors ce sera tellement plus facile", a déclaré la chanteuse. "Mais si l'une des personnes pense qu'elle n'a pas de travail à faire, alors cela va être vraiment difficile".



Paltrow et son ex-mari, Chris Martin, ont deux adolescents - leur fille Apple, 18 ans, et leur fils Moses, 16 ans. Elle et son nouveau mari Brad Falchuk, 51 ans, sont également co-parents de deux enfants issus de son précédent mariage - Isabella, 18 ans, et Brody, 16 ans.



Malgré les défis que représente le fait d'être mère, les deux femmes s'accordent à dire que c'est l'une des parties les plus enrichissantes de leur vie. "Je ne me suis plus jamais sentie seule après la naissance d'Apple... et je m'étais sentie profondément seule dans ma vie", a révélé Paltrow.



Katy Perry, qui partage sa fille Daisy, âgée de 2 ans, avec Orlando Bloom, a abondé dans le même sens, affirmant qu'elle se sentait "vraiment perdue" et que tout ce qu'elle faisait "n'était pas suffisant" jusqu'à ce qu'elle connaisse l'amour inconditionnel d'un enfant.



Avec l'expérience de la vie, Gwyneth Paltrow peut regarder en arrière et réfléchir à certains de ses plus grands "regrets" en tant que belle-mère. "Si quelqu'un me demandait des conseils à ce sujet, je lui dirais simplement, dès le premier jour, de les traiter comme ses enfants", a déclaré Gwyneth Paltrow à Brad Falchuk dans un précédent épisode du podcast. "J'aurais aimé le faire plus tôt".



Le couple s'est marié en septembre 2018.