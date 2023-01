"Chuuut": Rihanna enflamme la toile à un mois du Super Bowl

Le 12 février 2023. C'est la date que les États-Unis attendent avec impatience, la finale du championnat national de football américain. Le 12 février 2023, c'est aussi la date que le monde entier attend avec impatience, le retour de Rihanna sur scène après plusieurs années d'absence. L'interprète de Diamonds sait que son comeback est sur toutes les lèvres et a décidé de faire monter la sauce avec une courte vidéo teaser publiée sur les réseaux.

Grand manteau jaune et combinaison près du corps, la chanteuse s'avance dans un long couloir blanc sous des flashs, tandis que résonnent des voix de journalistes: "2190 jours", "Riri où es-tu passée?" ou encore "Plus de six ans se sont écoulés depuis que la gagnante de neuf Grammy Awards a sorti son dernier album". Les voix s'additionnent en fond sonore jusqu'à ce que Needed Me retentisse. L'artiste de 34 est désormais arrêtée sous un projecteur en faisant signe aux voix de se taire tandis que s'affiche le nom du Super Bowl.

"L'attente me tue!"

Le concert du Super Bowl représente une des scènes les plus prestigieuses. Ces dernières années, Beyoncé, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Shakira et bien d'autres s'y sont succédé. L'an dernier, c'est la crème du hip-hop qui s'était réunie pour une prestation collégiale. Chaque saison, l'annonce de l'artiste qui animera la soirée est un événement en soi et le grand retour de Rihanna à la musique n'a pas fait exception, bien au contraire. Sept ans après son dernier album, les fans attendent le neuvième et espèrent une annonce après sa prestation en Arizona dans un mois.

"The queen", "L'attente me tue", "Ça va être dingue",… Avec ce spot de 30 secondes, Riri a déchaîné internet.