"Ça ne fonctionne pas…": Kate Middleton a-t-elle taclé Harry en toute discrétion?

Les interviews, la série documentaire et maintenant les mémoires, le prince Harry ne cesse de s'attaquer à la famille royale qui continue de garder le silence… Ou presque. Kate et William ont visité un hôpital de Liverpool ce mercredi 11 janvier. Une première sortie officielle depuis la sortie de Spare, le livre polémique.

À cette occasion, le couple a rencontré plusieurs enfants malades qui utilisent les arts et la danse pour contribuer au bien-être. La princesse de Galles leur a demandé si la thérapie fonctionnait: "Est-ce que produire de la musique et participer à ces ateliers a aidé ? Cela vous a-t-il aidé dans votre vie personnelle?" Quand ils ont répondu par l'affirmative, la mère de Georges, Charlotte et Louis a asséné: "Les thérapies par la parole ne fonctionnent pas pour certaines personnes..."

Un commentaire qui n'est pas passé inaperçu quelques jours après les confidences de Harry sur sa santé mentale et ses thérapies. Coïncidence anodine ou tacle direct au duc de Sussex?