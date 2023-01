La douloureuse confession d'Adamo: "Je suis prêt à partir"

Les fans d'Adamo sont inquiets. Alors que le chanteur de 79 ans devait remonter sur scène en ce début d'année 2023 pour promouvoir son album In French Please, un pépin de santé en a décidé autrement.

Il souffre d'un hématome sur une corde vocale, a révélé le Parisien début janvier. Un mois plus tôt, le 8 décembre, il se confiait à Télé Star dans une interview qui vient de paraître.

Le chanteur y fait une douloureuse confession sur sa vision du temps qu'il lui reste à vivre : "J'essaye de ne pas y penser mais je suis prêt à partir. La vie m'a permis de faire ce que j'aimais", déclare-t-il.

Dans les prochains mois, Adamo doit donner des concerts en Belgique. D'ici là, il doit rééduquer ses cordes vocales et espère ne pas devoir se faire opérer. Il avait déjà dû subir une intervention en 2019 et avait été forcé de ne plus parler ni chanter pendant 3 mois.