Adeline Toniutti, prof de chant de la Star Ac, révèle avoir subi des violences conjugales: "Si tu pars, je te coupe en morceaux" (vidéo)

Coach vocale de la dernière saison de la Star Academy, Adeline Toniutti s'est confiée dimanche dans Sept à Huit sur des épisodes douloureux de sa vie.

Soprano, elle inhale une nuit les gaz toxiques d'une cheminée défectueuse et se réveille aphone. Il lui faudra des années pour que sa voix revienne.

Mais une autre période de la vie de la prof de chant a été particulièrement difficile : lorsque son compagnon de l'époque se met à la frapper.

"Au début, il me rabaisse. Il me dit : 'Tu ne sers à rien, tu ne travailles pas. En plus, tu fais la pute quand tu sors.' Après, c’est une première gifle", raconte Adeline Toniutti dans Sept à Huit.

Rapidement, les coups pleuvent pour un oui ou pour un non. Elle est alors "terrorisée" et même si elle sait que ce n'est pas normal, elle a peur de partir.

Elle vit avec la menace permanente. Elle rapporte le chantage extrême que lui fait alors son compagnon : "Si tu pars, je te coupe en morceaux, je creuse un trou dans un bois et je vais t’enterrer là où personne ne te retrouvera, même pas tes parents".

La jeune femme est alors totalement perdue, jusqu'à ce qu'une amie la sorte de là. "Adeline, il y a un truc qui ne va pas, c’est au-delà de ta voix. Puis, elle me demande : 'Est-ce qu’il te frappe ?' Et je ne réponds pas parce que je n’ose pas lui dire oui. Elle me dit : ' Adeline, tu veux finir sur un fauteuil comme ta grand-mère ?' Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe, je sens ma colonne vertébrale qui se hérisse comme un chat et je me dis que je peux encore me prendre en main. Je n'ai plus de voix, mais j'ai encore deux jambes pour partir. Et là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé SOS Femmes battues, et je suis partie."

Adeline Toniutti s'en est finalement sortie en enseignant le chant. "En aidant les autres, j'ai redonné un sens à ma vie. Voir leur sourire, leur enthousiasme et à quel point ils sont heureux quand je les aide à chanter ou aller mieux avec leur voix, ça me remplit", raconte-t-elle ensuite. Et peu de temps plus tard, en montant un spectacle consacré à Freddie Mercury, elle a retrouvé sa voix. Une fameuse revanche…