Celeste Barber parodie les stars sur Instagram et devient célèbre à son tour: "Je n'ai jamais été sexy et cool, mais je le suis maintenant"

Celeste Barber fait la couverture de février du magazine Marie Claire avant la première de Wellmania, sa série Netflix. La mère de famille australienne compte 9 millions d'abonnés sur Instagram grâce à ses parodies de stars.



Il s'agit d'une adaptation du livre de l'auteur et journaliste Brigid Delaney, Wellmania : Misadventures in the Search for Wellness.



En décembre 2021, Celeste Barber a expliqué qu'elle était ravie de raconter cette histoire australienne, dans une série de huit épisodes, à un public mondial. "Je suis tellement excitée par ce projet. Toute l'équipe est géniale", a-t-elle déclaré, selon TV Blackbox.



Lorsque Barber a partagé des photos de la séance photo de Marie Claire sur Instagram, ses fans, célèbres ou anonymes, l'ont couverte de compliments.





Selon le NZ Herald, Nicky Briger, rédactrice en chef de Marie Claire Australie, a révélé dans son courrier des lecteurs que Barber avait demandé à ce que la photo ne soit pas retouchée, ce qu'ils ont été heureux de faire.



Lors de la séance photo sur la plage de Maroubra à Sydney à la fin de l'année dernière, elle a expliqué que Barber - qui est connue pour ses parodies se moquant des normes de beauté irréalistes - l'avait approchée avec cette demande alors qu'ils se blottissaient sous un auvent pour se cacher d'une "tempête effrayante".





"Céleste m'a pris à part. 'Écoute, je ne veux pas de retouches, d'accord ? J'aime mon apparence", écrit Briger.



"Elle m'a montré une image sur l'appareil du photographe Georges Antoni, où elle portait un maillot de bain orange fluo avec de généreuses découpes sur les côtés. 'C'est un corps sexy - pourquoi le changer?'"



Briger a déclaré qu'elle "ne pouvait pas être plus d'accord", ajoutant que c'était une autre raison pour laquelle ils savaient que Barber était "la personne parfaite pour diriger notre numéro annuel sur le bien-être".





"Elle est sûre d'elle et prêche l'acceptation de soi à qui veut bien l'entendre. En d'autres termes, c'est une vraie femme", écrit-elle.



"Aussi, lorsque Celeste a demandé à ne pas être retouchée, j'ai su que nous avions fait le bon choix pour la couverture".



Elle a remercié ses abonnés pour leur amour sur ses stories Instagram et a révélé qu'elle avait en fait réalisé le shooting avec une fracture du coccyx.



Dans son interview avec le magazine, Barber s'est ouverte sur le fait de trouver son public.



"Je n'ai jamais été sexy et cool. Je veux dire que je suis super sexy et super cool maintenant, mais nous n'étions pas vraiment autorisés à l'être si ce n'était pas notre devise", a-t-elle déclaré à Marie Claire.



"Si vous n'étiez pas super sexy dès la naissance, mettez-vous de côté. J'ai trouvé mon public et je pense qu'il en a un peu marre de s'écarter."