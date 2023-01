Kim Kardashian "déteste" la nouvelle femme de Kanye West, Bianca Censori

De nombreuses personnes ont été choquées d'apprendre que Kanye West avait épousé l'une de ses collaboratrices, Bianca Censori. Mais Kim Kardashian ne serait pas aussi surprise que le reste du monde. Des sources ont confié aux médias américains que l'ex-Mme. West méprise Censori depuis longtemps. "Kim la déteste", a déclaré une source à TMZ. D'autres initiés disent qu'il était bien connu dans le QG de Yeezy que la femme du patron ne l'aimait pas et la soupçonnait d'avoir des vues sur le rappeur encore marié à Kim à l'époque.

Bianca Censori, titulaire d'une maîtrise en architecture, travaille dans l'entreprise – où Kanye West supervise divers projets de mode et de design – depuis plusieurs années. C'est une passionnée d'architecture et elle a radicalement rénové un certain nombre de bâtiments.

TMZ a rapporté vendredi qu'ils se sont récemment mariés lors d'une cérémonie de mariage privée, bien que le site ait déclaré qu'ils n'avaient pas obtenu de certificat de mariage pour légaliser l'union. Ils ont ensuite été aperçus portant des alliances.



En décembre, West a sorti un morceau intitulé "Censor Overload". Il comprenait la ligne: "Et la Bible a dit:" Je ne peux plus avoir de relations sexuelles jusqu'au mariage ".



Selon le Daily Mail, le couple est parti en lune de miel à la station balnéaire d'Amangiri dans le Grand Circle of National Parks and Monuments de l'Utah la semaine dernière. Les noces sont survenues deux mois seulement après que lui et Kardashian ont finalisé leur divorce.