À Londres, l'étonnante solution "anti-pipi" pour empêcher les petits malins d'uriner dans les rues de Soho

Dans le quartier londonien branché de Soho, le conseil municipal de Westminster prend des mesures pour empêcher les passants d'uriner en public et sur les façades des bâtiments: les murs sont en effet traités avec une "peinture anti-pipi" qui réserve une mauvaise surprise à ceux qui tentent de se soulager dessus. La peinture crée une couche hydrofuge sur laquelle l'urine et d'autres liquides rebondissent.







Tim Lord, un habitant de Soho salue l'initiative mais estime qu'il faut en faire plus pour que le quartier reste propre. "Ca n'existe que depuis peu, on ne sait pas si ça va marcher", remarque-t-il au sujet de la peinture anti-pipi, ajoutant "nous aimerions que notre conseil local prenne soin (de Soho) comme un endroit agréable à vivre et un endroit qui devrait être propre".

Tim Lord est aussi président de la Soho Society et montre une zone de Soho avec une forte incidence d'urination publique. "C'est une rue calme pas loin de la partie principale de Broadwick Street, les toilettes publiques qui sont fermées sont à 20 mètres de distance. Et c'est là que beaucoup d'habitants se sont plaints qu'il y avait eu de l'urination publique. Et ce n'est pas agréable d'avoir à nettoyer ça", constate-il.

Après le week-end...



"L'odeur d'urine est un problème qui était soulevé régulièrement, surtout le week-end, du jeudi au dimanche, où nous avons beaucoup de visiteurs ici à Westminster, en particulier à Soho, et ces visiteurs urinaient dans des ruelles comme celle-ci et d'autres rues. Par conséquent, cela causait des problèmes avec les habitants ici, la communauté, les entreprises qui sortaient de chez eux le lundi matin et se retrouvaient face à une odeur d'urine", poursuit Tom Lord.



Dix-huit toilettes publiques temporaires ont également été installés dans le quartier touristique de Soho.