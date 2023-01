Beyoncé bientôt en concert à Dubaï: découvrez la somme ASTRONOMIQUE dépensée par l'émirat

Queen B, "reine Beyonce", ne tire pas son nom de nulle part. La chanteuse à succès, réputée comme l'une des plus grandes de sa génération, a fait son retour en 2022 avec son album "Renaissance". Les fans attendent avec impatience une tournée, qui n'a pas encore été annoncée. Chacun de ses concerts est un évènement et les tickets s'écoulent à une vitesse folle. Ses prestations se font rares, mais ses fans sont prêts à tout et à dépenser n'importe quelle somme pour espérer la voir. Et ça, les Emirats Arabes Unis l'ont bien compris…

Un show à Dubaï, pour la première fois en 4 ans

Pour signer son grand retour et asseoir sa domination musicale, Beyoncé va se produire dans l'une des villes les plus prestigieuses au monde: Dubaï. L'émirat ne craint pas de dépenser pour la reine: Beyoncé sera payée… 24 millions de dollars pour cette prestation à l'hôtel Atlantis Royal.

Une somme impressionnante, qui signe le retour de la star américaine. La chanteuse s'est produite pour la dernière fois en Afrique du Sud en 2018.

Un show exclusif

Pour ceux qui souhaitent faire le déplacement, ne foncez pas sur les billets d'avion trop vite. Le show dans l'hôtel de luxe ne se fera que sur invitation. La performance d'une durée d'1h30 se fera le 21 janvier 2023. La star sera accompagnée de Robbie Williams et du groupe électronique Swedish House Mafia.