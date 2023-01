"C'est quand même extraordinaire!": Jill Vandermeulen outrée par la publicité d'un étrange produit

Maman pour la 4ème fois, Jill Vandermeulen partage régulièrement des astuces sur son compte Instagram. Suivie par plus de 550 000 personnes, l'animatrice de RTL TVI a évoqué ce lundi 16 janvier une publicité sponsorisée pour une peluche française qui apparaît régulièrement dans ses suggestions et qui fait bien des promesses. "On me dit noir et sur blanc que grâce à cette peluche, votre enfant n'a plus aucun souci pour s'endormir et, encore mieux, qu'il ne se réveillera plus jamais pendant la nuit", annonce-t-elle. Un produit miracle auquel Jill Vandermeulen a un peu de mal à croire. "Là, c'est pas de la petite promesse! C'est la très très très grosse promesse", constate-elle.





"Sur le papier, je signe!"

Si elle en rit principalement, Jill est en réalité choquée par cette grossière annonce. "On nous note quand même que 100% des bébés – 100%!!!- vont s'endormir rapidement, ne vont plus du tout avoir de réveils nocturnes et que s'ils en ont, ils vont pouvoir les gérer seuls!" Une argumentation invraisemblable pour la célèbre mère de famille. "C'est quand même extraordinaire!(…) Je demande à voir! Parce que sur le papier, je signe! J'en achète 10!"





Une confiance "très faible"

Et Jill ne va pas se contenter de seulement douter de l'efficacité de cette peluche. Elle propose à ses followers d'acheter et tester le jouet. Elle finit donc par se lancer et fait tester la "confiance du site" par une plateforme dédiée. Conclusion: le score de confiance est jugé comme "très faible", puisque créé récemment, le mail du contact fait référence à une messagerie gratuite et que le nom du domaine "affiche une faible espérance de vie". "Ca commence déjà très mal cette histoire de peluche", s'amuse-t-elle. On a hâte d'avoir la démonstration de Silent Jill!