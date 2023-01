Madonna annonce son grand retour sur scène et en Belgique pour un concert unique

Madonna de retour en Belgique pour une tournée mondiale célébrant ses 40 ans de carrière

La superstar de la pop Madonna sera de retour dans les capitales européennes en 2023 pour une tournée mondiale célébrant ses quarante ans de carrière, ont annoncé lundi après-midi les organisateurs de ses spectacles. Icône de la pop et show-woman par excellence, la chanteuse passera par la Belgique et s'y produira le 21 octobre au Sportpalei d'Anvers.

"Celebration Tour"

Pour ce Celebration Tour, la chanteuse fera arrêt dans 11 villes européennes dont Londres, Paris, Berlin et Cologne. Ce nouveau spectacle dont le coup d'envoi sera donné le 15 juillet à Vancouver (Canada) devrait être l'occasion de réentendre certains titres cultes de la star comme "Like a Virgin", "Vogue", "Like a Prayer" et "Express Yourself".

Cette annonce était pressentie par de nombreux fans de la chanteuse, alors que 2023 marque les quarante ans de carrière de celle qui est souvent surnommée la "reine de la pop". Après la sortie en août 2022 d'un album best-of comprenant les remixes de 50 de ses plus grands succès et intitulé "Finally Enough Love", une tournée semblait être la suite logique de ces célébrations musicales. Madonna a en effet pour habitude d'organiser d'imposantes tournées mondiales dans la foulée de ses nouveaux albums.

Reine de la provoc'

Véritable show-girl, la superstar a déjà onze tournées mondiales à son actif et détient, avec son Sticky & Sweet Tour de 2008, le record de la tournée mondiale la plus lucrative pour une artiste féminine (354 millions de dollars). Ses spectacles imposants sont réputés pour leur mise en scène spectaculaire, comprenant d'imposants décors, effets pyrotechniques et des chorégraphies millimétrées élaborés par la chanteuse dans le plus grand secret.

Ces shows apportent également leurs lots de controverses et de scandales comme lorsque le Vatican dénonce, en 1990, son Blond Ambition Tour au cours duquel elle mime des actes de masturbation sur scène et fait de nombreuses références à la religion catholique. Les années n'assagiront pas la Madone puisqu'elle apparaît, en 2006, crucifiée sur une croix à facettes lors de son "Confessions Tour" entraînant de nouvelles condamnations.

Politiquement, Madonna s'attire notamment les foudres de Marine Le Pen, représentée furtivement avec une croix gammée sur le front au cours d'une vidéo diffusée pendant le MDNA Tour en 2012. Il s'agit en outre de sa dernière tournée à passer par la Russie et elle lui vaudra une amende, jamais payée, pour "propagande LGBT".

Le dernier passage de Madonna par la Belgique remonte à 2015 lorsqu'elle avait enflammé le Sportpaleis d'Anvers à l'occasion de son Rebel Heart Tour.