"Mon appel à Madonna": l’improbable demande de la maire d’Amiens à la superstar américaine

C'est une vidéo que l'on ne voit pas paraître tous les jours. Brigitte Fouré, la maire d'Amiens, ville située en Picardie française, a "prié" dans une vidéo la star américaine Madonna de lui "prêter"... un tableau de sa collection personnelle!

En vue de la candidature d'Amiens pour devenir "Capitale européenne de la culture", Brigitte Fouré estime que le prêt d'un tableau appartenant à la star et similaire à une oeuvre disparue de la ville pendant la Première guerre mondiale, pourrait lui être avantageuse.

"Madonna, (...) j'ai appris que vous aviez acheté un tableau 'Diane et Endymio', une oeuvre de Jérome-Martin Langlois (1779-1838), il y a quelques années", déclare Brigitte Fouré dans cette vidéo diffusée lundi sur sa page Facebook, et repérée par nos confères du Courrier Picard. "Il est probable" que ce tableau "soit une oeuvre prêtée par le musée du Louvre au musée des Beaux Arts d'Amiens (devenu Musée de Picardie ndlr) avant la Première guerre mondiale, et dont nous avions ensuite perdu la trace".

"Montrer" l'oeuvre à la population

Indiquant ne "contester en aucune façon l'acquisition légale" de l'oeuvre, elle explique vouloir la "montrer" au public en 2028, à l'occasion de la candidature de la ville au titre de "Capitale européenne de la culture". "C’est une prière que je fais auprès de vous", a précisé Brigitte Fouré. "Merci Madame."

La maire UDI a précisé à l'AFP avoir été alertée par une enquête du Figaro, publiée le 9 janvier.

Selon l'article, ce tableau, vendu 1,3 million de dollars à la chanteuse par Sotheby's en 1989, avait été reconnu par un conservateur sur une photographie de Paris Match, prise chez elle. Monumental, il représente la déesse Diane dénudée volant vers le berger Endymion, une scène mythologique.



"Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse du tableau authentique", mais qu'il le soit ou soit une copie, "il ressemble énormément à l'oeuvre" et "j'aimerais que les Amiénois puissent la revoir", a expliqué l'élue.

Un tableau de 1817



L'original était une commande royale, passée en 1817 pour orner le château de Versailles, a détaillé pour l'AFP François Seguin, directeur par intérim du Musée de Picardie.

Partie au Musée du Louvre, puis exposée à Amiens dès 1872, l'oeuvre sera déclarée manquante après la guerre, poursuit-il, sans pouvoir préciser son sort exact.

Le tableau exposé chez Madonna "ressort lui dans les années 1980 sur le marché de l'art parisien. Le musée du Louvre, où il est montré en 1988, estimera "qu'il s'agit très certainement d'une copie, sans doute de la main de l'artiste lui-même".



En l'absence de signature, date et cachet, et avec une "différence de format d'environ 3 cm", "il est peu vraisemblable" qu'il soit l'original, estime M. Seguin. Mais il reste "le seul témoignage de l'oeuvre disparue".