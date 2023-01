"En convalescence à la maison": Jeremy Renner est rentré, ses blessures inquiètent toujours

Jeremy Renner est à l'affiche de la série Mayor of Kingstown. Il a profité de l'annonce de la sortie de la saison 2 sur Twitter pour annoncer son retour à la maison après deux semaines passées dans une unité de soins intensifs. "Je suis sorti du coltard et en convalescence. J'étais très excité à l'idée de regarder le premier épisode de la saison 2 avec ma famille chez moi", a-t-il écrit sur le réseau social.

Au début du mois, l'interprète d'Hawkeye dans Avengers a été victime d'un grave accident. Alors qu'il était en train de déneiger la route d'accès à sa maison dans le Nevada, la dameuse spécialisée d'environ 6 tonnes lui a roulé dessus. Dans un état critique, il a quand même donné des nouvelles à ses fans via les réseaux sociaux: "Je suis trop amoché pour écrire mais je vous envoie de l'amour à tous."

Quelques jours après l'opération, il a posté une vidéo de sa maman et sa sœur qui prennent soin de lui avec pour légende: "Une journée pas terrible aux soins intensifs qui se transforme en une journée spa incroyable."

Pas sorti d'affaire

Si l'acteur reste positif, il devra encore passer sur le billard selon les médias américains. Le côté droit de sa poitrine s'est brisé sous le poids du véhicule, il a subi deux opérations et "il en faudra probablement d'autres dans les semaines à venir" explique TMZ. Le New York Post est d'autant plus pessimiste: "Ses blessures sont pires que ce que l'on pense, il pourrait avoir besoin de deux ans pour guérir."