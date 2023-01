Polémique autour de la vidéo de voleurs pris en flagrant délit dans un magasin: le commerçant s'explique

Le 10 janvier, un commerçant amiénois a été victime de deux vols dans son magasin. Les délits enregistrés par une caméra de surveillance, le commerçant a décidé de diffuser ces images. Mais le but escompté, dénoncer ces vols, n'a pas forcément été perçu ainsi par tout le monde...

La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Lundi, un commerçant exerçant à Amiens, a publié une vidéo de surveillance de son magasin. On y voit clairement deux hommes voler des vêtements facilement et sans crainte. En tout, l'équivalent de 700 euros de marchandise ont été volés dans la boutique ce jour-là.

Si cette publication a pour but de dénoncer ce type de comportement, elle a créé un énorme buzz. D'une, parce qu'on y voit le visage sans floutage des malfrats sans leur consentement – remettant ainsi en question le droit à l'image: "Vous diffusez des vidéos sans l'accord de la personne. Vous même êtes en infraction", réagit un commentaire sur Twitter - et de deux parce qu'elle suscite de très nombreuses réactions parfois extrémistes sur l'origine a priori maghrébine de ces voleurs.

"Ce serait raciste et xénophobe de demander des comptes aux 'réfugiés qui ont souffert de la guerre et des persécutions'", " Pas d'amalgame surtout...", "Il y a des centaines de milliers d'étrangers illégalement présents sur le territoire. On a sans arrêt affaire à des gens qui volent, dealent, pillent, agressent. Mais les commentaires c'est : c'est pas bien de diffuser des images des gens sans leur consentement", "Importe le tiers monde et tu deviendras le tiers monde", "Et bien sûr toujours les mêmes......qd est-ce qu'on va "s'occuper" de ces gens-là???", peut-on lire en commentaires sur Twitter.

"Ras-le-bol"

Le commerçant à l'origine de cette publication était l'invité de TPMP cette semaine. Cyril Hanouna a diffusé la vidéo – avec le visage des malfaiteurs flouté – et interrogé le patron sur ses intentions. Celui-ci explique son geste comme un geste pour l'intérêt général. "On est nombreux à se faire voler en France, c'est le quotidien des commerçants", indique-t-il. "Vous en avez ras-le-bol", suppose le célèbre présentateur de C8. "J'en ai marre, on en a tous ras le bol (…)Ces gens-là ne craignent rien.Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent."

Le post de ce morceau d'interview sur le compte Instagram de TPMP a encore une fois fait fortement réagir. "Ca craint, la honte", "racolage télévisuel", "faut afficher les racistes", peut-on lire face à ces images. L'histoire n'a pas fini de faire parler…