Paris Hilton joue la carte de l'autodérision dans ce spot publicitaire hilarant: "Ah… l'autre Paris"

La chaîne de télévision américaine NBC s'est offert les services de Paris Hilton pour promouvoir les Jeux olympiques de Paris. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Américains ont de l'humour, et l'héritière aussi. À 558 jours du coup d'envoi de la quinzaine sportive, le diffuseur a frappé fort avec une première bande-annonce.

Au maximum du glamour dans une robe à sequins argentés, elle met le paquet sur fond de musique lascive avec une voix-off à l'accent très Frenchy qui dit: "L’été prochain, les yeux du monde seront rivés sur…" Au tour de la star de répondre: "Paris!" Les images de sport se succèdent à l'écran jusqu'à ce que l'Américaine de 41 ans ne lâche: "Ah, l'autre Paris."

"C'est chaud"

Dans une autre vidéo publiée sur son compte Instagram, elle en remet une couche en suggérant simplement que la capitale française change de nom. "C'est déroutant." Elle s'adresse ensuite à un petit chien blanc en manteau rose fluo: "Tu te rends compte, ils ont nommé la ville comme moi."

Outre son animal fétiche, la célèbre blonde a aussi utilisé sa phrase phare, "That's hot", pour parler de l'événement. Elle l'a même dite en français pour l'occasion.

Paris 2024 répond

Les organisateurs des Jeux olympiques parisiens ont joué le jeu sur les réseaux sociaux. En commentaire de la publication "J’ai hâte même s’il ne s’agit pas de moi" de Paris Hilton, ils ont répondu: "Il s'agit de nous."

On ignore encore si Paris sera l'égérie officielle de Paris 2024 pour l'Amérique, mais il faut s'attendre à des bandes-annonces toujours plus spectaculaires chez l'oncle Sam. Et pour cause, pour s'offrir l'exclusivité de la diffusion des JO jusqu'en 2032, NBC a déboursé la modique somme de 7,65 milliards de dollars.