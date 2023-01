Impressionnant : Ils préparent la plus grande pizza du monde

La chaîne de fast-food Pizza Hut organise cet exploit.

Depuis ce mercredi 18 janvier, la société Pizza Hut prépare la plus grande pizza du monde. L'évènement, bien que marketing, est également une tentative de record mondial. Elle est cuisinée en ce moment à Los Angeles, au Convention Center de la ville.

Une taille impressionnante

Les organisateurs du record se sont installés dans le Los Angeles Convention Center, où ils étaient en train d'étaler... 1.310 mètres carré de pâte à pizza. L'immense pizza est recouverte d'environ 2.200 litres de sauce tomate, plus de 630 000 morceaux de pepproni et pas loin de quatre tonnes de fromage. Et la cuisson risque d'être particulière, puisqu'elle ne se fera pas dans un four. Mais sera cuite... à même le sol. Partie par partie, des fours mobiles cuisent le dessus. Deux jours de travail sont nécessaires à sa réalisation par une dizaine de personnes.

Pas de gaspillage

Les 68.000 parts de la pizza seront distribuées dans des banques alimentaires. "Ce qui est génial, c'est qu'il n'y aura pas de gaspillage. Nous allons faire des dons aux banques alimentaires de Los Angeles" a expliqué David Graves, le présiudent de Pizza Hut.