Les confidences de Madonna: "J'ai du mal à comprendre comment être une mère"

Madonna admet qu'il n'est pas facile d'être une mère. "Grandir avec une mère comme moi est un défi", a déclaré l'icône pop, 64 ans, dans son article de couverture pour trois éditions européennes différentes de Vanity Fair. "Cela a été le plus difficile, la bataille la plus dure".

Madonna a six enfants : sa fille Lourdes, 26 ans, qu'elle partage avec son ex-petit ami Carlos Leon ; son fils Rocco, 22 ans, né de son union avec son ex-mari Guy Ritchie ; et David, 17 ans, Chifundo 'Mercy', 16 ans, et les jumelles Estere et Stella, 10 ans, qu'elle a adoptés au Malawi.

"Aujourd'hui, j'ai encore du mal à comprendre comment être une mère et faire mon travail", a révélé la chanteuse de "Vogue".

"Parce que, qui que vous soyez, avoir des enfants et les élever est une œuvre d'art. Et personne ne vous donne un manuel. Vous devez apprendre de vos erreurs. C'est un métier qui demande beaucoup de temps. Et c'est épuisant car il n'y a jamais de repos".

La lauréate d'un Grammy dit qu'elle prend beaucoup de plaisir à voir comment "chacun d'eux a découvert sa propre créativité".

"Je n'ai jamais encouragé ma fille Lola à faire de la musique ou mon fils Rocco à peindre. Mais je les ai toujours exposés à l'art, à la musique, et je suis heureuse qu'ils aient trouvé des moyens de s'exprimer. J'ai du respect et de l'admiration pour eux et pour ce qu'ils font".

Madonna, dont la propre mère est décédée à l'âge de 30 ans des suites d'un cancer alors qu'elle n'avait que cinq ans, affirme qu'"une grande partie de mon bonheur" vient de ses enfants.

"Et aussi, dans une large mesure, de l'inspiration que me donnent certains artistes", a-t-elle ajouté.

En début de semaine, la star d'"Evita" a annoncé qu'elle se lançait dans une tournée "Celebration", en hommage à ses quatre décennies de carrière. La tournée de 35 villes débutera le 15 juillet au Rogers Arena de Vancouver avec le champion de la saison 8 de "RuPaul's Drag Race", Bob the Drag Queen, en première partie.