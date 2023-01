Un film sur Michael Jackson verra bien le jour: on connaît le nom du réalisateur

Le tournage débutera cette année.

Le roi de la pop décédé en 2009 va avoir droit à son biopic. On connaît le nom du réalisateur, très connu dans le monde des films d'action : Antoine Fuqua. C'est lui qui était aux commandes du film Training Day, Denzel Washington avait d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur acteur pour ce film. Le réalisateur est connu pour avoir réalisé la saga Equalizer, toujours avec son acteur fétiche mais aussi "La Chute de la Maison Blanche" ou encore, "Les 7 mercenaires".

Un choix logique

Mais le réalisateur est également connu pour avoir réalisé des clips vidéos. Et pas ceux de n'importe qui. Ses clients portent les noms de Prince, Lil Wayne, mais aussi Toni Braxton et Stevie Wonder. Le réalisateur est donc très proche de l'univers de la musique. Ces différentes expériences sont importantes pour la réalisation d'une biographie d'un artiste tel que Michael Jackson.

"Michael"

Le film devrait s'appeler sobrement "Michael". Le tournage devrait débuter cette année, aucun nom d'acteur pour incarner le roi de la pop n'a pour le moment fuité. Mais la question au bout de toutes nos lèvres : quel sera le point de vue du film ? Michael Jackson, célébré pour ses talents artistique mais aussi reconnu pour être un visionnaire, est teinté de parts d'ombres. De quel côté se placera le réalisateur ? De ce point de vue, les biopics posent souvent question. On se souvient des critiques sur Bohemian Rhapsody et ses erreurs biographiques. De leurs côtés, les fans de la première heure ont hâte.

Aucune date de sortie n'est pour le moment divulguée. Mais cette année risque d'être riche en biopic puisque ceux d'Amy Winehouse, Madonna ou encore Bob Dylan sont attendus.