Usher organise un festival à Las Vegas à l'affiche de rêve : les tickets sont au prix de 230 euros !

Missy Elliott ou encore Mariah Carey sont notamment à l'affiche.

Nostalgie du RN&B des années 2000 ? Usher est là pour vous. Le samedi 6 mai de cette année, Usher organise un festival à l'affiche de rêve. Appelé "Lovers and Friends" il va rassembler la crème de la crème des artistes des années 2000. Ils défileront, un à un, pour le plus grand plaisir de leurs fans. Au programme : Mariah Carey, 50 Cent, Nelly ou encore Shaggy. D'autres artistes, plus récents, seront de la partie. En tout ce sont plus 45 artistes qui performeront. L'évènement déjà mythique prendra place à Las Vegas. C'est la 2e fois que ce festival est organisé. Une version Punk et Metal/Hard-Rock existent également.

Les fans survoltés

Les réactions ne se sont pas faites attendre. Sur les réseaux sociaux, tout le monde se réjouit déjà des artistes annoncés. "WOAH" "J'Y VAIS3, s'écrient les fans.

La vente de ticket ouvre aujourd'hui. Les prix des billets commencent à 250 dollars, soit 230 euros pour une seule journée de festival.