Une somme colossale: Magali Berdah, la "papesse des influenceurs", est condamnée à payer Emma CakeUp

La patronne de la puissante agence d'influenceurs Shauna Events doit verser de l'argent à l'influenceuse Emma CakeUp.

Magali Berdah est un peu la reine du business des influenceurs. Avec sa société Shauna Events, la femme d'affaire négocie des contrats publicitaires pour les influenceurs sous son aile. Ces personnes, souvent issues de la télé-réalité, sont régulièrement critiquées pour leurs collaborations avec des marques. De nombreux consommateurs se plaignent de leurs récurrences mais surtout, de leurs pratiques frauduleuses : produits non-conformes, non reçus... Booba a d'ailleurs récemment pris pour cible Magali Berdah pour les pratiques exercées par l'entreprise Shauna Events. "Donc je vous explique. Elle fait cette vidéo car elle va faire face à de très gros problèmes judiciaires et financiers qu'elle ne pourra pas surmonter. Elle sait que je ( nous ) sais et que ça arrive à grands pas. Bonnes fêtes à tous même à Magalaxxx" avait d'ailleurs répondu Booba à Magali Berdah, en pleurs dans une vidéo. Mais aujourd'hui, le début des problèmes annoncés par Booba semble commencer...

Condamnée par le tribunal de commerce

Magali Berdah est la patronne de deux entreprises d'influenceurs : Shauna Events, mais aussi Sublim Talent. Après trois ans et demi de guerre juridique, la décision est tombée. Le tribunal de commerce de Paris a décidé que les deux entreprises doivent verser 1,8 million d'euros à l'influenceuse Emma (avant Emma CakeUp) et son ex-compagnon, Vlad Oltean. Le couple reprochait aux deux sociétés de ne pas les rénumérer alors qu'ils étaient en contrat exclusif avec Magali Berdah. Emma et Vlad n'ont jamais vu la couleur des 2 millions d'euros promis par le contrat.

Déjà condamnée

Magali Berdah reprochait de son côté à Emma de ne pas être "assez rentable". Mais le tribunal a aujourd'hui tranché, les sociétés de Magali Berdah sont en tort. Celle-ci l'a déjà annoncé, elle fera appel.

Mais la "papesse des influenceurs" n'en est pas à sa première condamnation. En 2019, elle avait déjà été condamnée pour abus de faiblesse. Elle a soutiré 221 556 euros à un haut fonctionnaire touché par la maladie d'Alzheimer. Elle a à ce moment-là évité la prison, mais ne peut diriger une société. Cette nouvelle condamnation continue d'entacher l'image de Magali Berdah, déjà bien égratignée. De son côté, Booba n'a pas manqué de se réjouir de cette décision...